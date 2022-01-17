Нижний Новгород, 17 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

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Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 225 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в регионе выявили 304 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 740 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 237 054 случая. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 2789 человек.

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