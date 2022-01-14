Москва, 14 января 2022, 20:19 — REGNUM При заражение штаммом коронавируса «Омикрон» у человека, как правило, болит голова, закладывает нос, заявил 14 января российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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По словам чиновника, у пациентов, заразившихся «Омикроном», в основном отмечается заложенность носа, головная боль, насморк, першение в горле. Часто у пациентов наблюдается чихание, усталость.
Он отметил также, что «Омикрон» могут подхватить и уже переболевшие: у них есть иммунитет и переносят они болезнь в легкой форме.
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