Москва, , 20:19 — REGNUM При заражение штаммом коронавируса «Омикрон» у человека, как правило, болит голова, закладывает нос, заявил 14 января российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

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По словам чиновника, у пациентов, заразившихся «Омикроном», в основном отмечается заложенность носа, головная боль, насморк, першение в горле. Часто у пациентов наблюдается чихание, усталость.

Мурашко «Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое лёгкое состояние — специалисты его называют иногда «продромальным» таким — яркой клиники нет, но вот чувство — как будто бы человек заболевает».

Он отметил также, что «Омикрон» могут подхватить и уже переболевшие: у них есть иммунитет и переносят они болезнь в легкой форме.

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