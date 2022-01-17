Москва, 17 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Более половины жителей России не одобряют введение QR-кодов. Это на четверть больше, чем было в ноябре 2021 года — 42% против 52% в январе 2022 года, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Больше всего противников в Санкт-Петербурге (58%), Москве (49%) и Новосибирске (47%). Также ввод QR-кодов не поддерживают антипрививочники — 75% против 41% среди привитых.

При этом среди мест, где QR-коды необходимы, граждане назвали массовые мероприятия (28%), самолеты (21%), поезда (19%), учреждения общепита (18%) и культуры (17%).

Опрос проведён 12—13 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 352 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов откладывается из-за нового штамма «Омикрон», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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