Москва, 17 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На аэродроме Чкаловский в Подмосковье успешно приземлились самолёты Военно-космических сил России, которые вывозили российских миротворцев из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 января.

Dmitry Terekhov Самолёт Ил-76

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«Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Видео опубликовано: Минобороны РФ

Всего в Московскую область из Казахстана прибыли 14 самолётов. На аэродроме военнослужащие ВДВ производят выгрузку вооружения, техники и другого имущества. После разгрузки подразделения совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворцы стран ОДКБ прибыли в Казахстан, где в начале января протестующие устроили массовые беспорядки, по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Миротворческий контингент в Казахстан ввели Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения.

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Миссия ОДКБ завершилась 11 января после нормализации ситуации в стране. Несколько дней спустя миротворцы начали покидать страну. Полностью вывод миротворческого контингента ОДКБ должен завершиться к 19 января.