Минск, , 19:57 — REGNUM Из Казахстана до 19 января будет выведен миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 15 января заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

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По его словам, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации практически в течение недели.

«Если погода не вмешается, то по плану Минобороны РФ до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», — сообщил Зась.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что в Подмосковье 15 января приземлился седьмой самолет ВКС РФ с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.