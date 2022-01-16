Алма-Ата, Казахстан, 16 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники в дни массовых беспорядков похитили более 40 тел из моргов в казахстанском городе Алма-Ата. Об этом 16 января сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов журналистам.

Med-instrukcia.ru Морг

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По его словам, всего семь нападений на морги города совершили преступники.

«Они (злоумышленники) не оставляли убитых… — цитирует Таймерденова РИА Новости. — 41 тело погибших (сообщников) было похищено».

Как передавало ИА REGNUM, 15 января директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что в числе обратившихся в медучреждения в ходе беспорядков в стране были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках.

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