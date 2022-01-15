Нур-Султан, , 20:10 — REGNUM В числе обратившихся в медучреждения в ходе беспорядков в Казахстане были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках. Об этом 15 января сообщила Асель Артакшинова — директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения.

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«Были случаи, когда пострадавшие … не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медпомощи без разрешения покидали медорганизации, даже уходили из реанимаций», — отметила она .

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после роста цен на сжиженный газ.

По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 тыс. 578 человек, погибли — 225, в т.ч. 19 силовиков.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.