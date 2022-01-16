Москва, 16 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Казахстан своевременно обратился за помощью к ОДКБ, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«Послушайте, ну, вот этот цинизм, знаете, он настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», — рассуждает Матвиенко в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Действия ОДКБ показали, что это серьезная организация.

«Они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве, ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», — подчеркнула Матвиенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский (Подмосковье).

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