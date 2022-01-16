Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен.

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«Я бы не стал утверждать об опасности какого-то реванша … Я практически уверен в том, что это невозможно, т.к. во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, в текущий момент проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут предприняты меры в рамках закона … И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны», — заявил Зась передает RT.

2 января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на сжиженный газ.

Протестующие выдвинули ряд требований. Власти частично удовлетворили их: ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары.