Вашингтон, 15 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Продвижение Североатлантического альянса на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По его словам, по мере приближения блока к российским границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны.

«Как бы реагировало руководство США, если бы «под прицелом» оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?» — сказал он в интервью американскому журналу Newsweek.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты хотят обеспечить себе главенствующее положение в Европе.

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