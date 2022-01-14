Москва, , 12:19 — REGNUM Соединённые Штаты хотят обеспечить себе главенствующее положение в Европе. Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Читайте также: Путин не считает избыточным требование не размещать ракеты у границ РФ

«Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил прочитать Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году.

«Всё, что сейчас заявляет и делает Запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия размещает ракеты вблизи границ США, а Соединённые Штаты приближаются к границам с РФ. Глава государства отметил, что Москва чётко и ясно дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

Ранее по теме: Антонов призвал США отвести свой военный потенциал от границ России

В свою очередь посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ. Он отметил, что НАТО подобралась к российским границам и пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Он подчеркнул, что России отступать некуда и Москва не допустит «развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предупредил США: России некуда дальше отступать