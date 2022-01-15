Астана, 15 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Казахстане в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Об этом 15 января сообщила генпрокуратура республики.

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«В морги доставлено 225 тел погибших. 19 из них — силовики», — сообщили в генпрокуратуре.

Отмечается, что всего пострадали более 4,5 тыс. человек.

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Кроме того, в настоящее время расследуется 546 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане критический, «красный», уровень террористической опасности по-прежнему сохраняется в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях.

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