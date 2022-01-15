Республика Казахстан, 15 января 2022, 18:03 — REGNUM В Казахстане критический, «красный», уровень террористической опасности по-прежнему сохраняется в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях. Об этом 15 января сообщает пресс-служба комитета нацбезопасности республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения во время массовых беспорядков.