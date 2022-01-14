Минск, 14 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Белорусские военнослужащие из состава миротворческого контингента ОДКБ вернулись из Казахстана: 14 января их доставили самолётами ВКС России на военный аэродром «Мачулищи» под Минском. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Belvpo.com Белорусские миротворцы

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Минобороны проинформировало: «Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершен. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены».

Государственное телевидение Белоруссии дополнительно сообщило, что отправка белорусских десантников в Казахстан была внезапной, накануне им не сообщали о маршруте и предстоящих задачах.

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Напомним, белорусские военнослужащие прибыли в Казахстан 7 января. Вскоре, 11 января президент среднеазиатской республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнётся через два дня и продлится 10 дней.

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