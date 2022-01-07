Минск, , 14:57 — REGNUM Военнослужащие Белоруссии прибыли в Казахстан в составе миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

ОДКБ Odkb-csto.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в настоящее время белорусские военные уже приступили к выполнению поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что алкогольные отделы убрали спиртные напитки с прилавков магазинов в Нур-Султане (Казахстан).