Москва, 14 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Москва не позволит спустить переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности в абстрактные дискуссии и ожидает от Вашингтона взрослой реакции в этом вопросе. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Мы видим замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно же, мы будем ожидать ‑ и твёрдо сказали об этом американцам — именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что западные страны хотят реализовать сценарий, при котором США сбросят с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) существуют планы «замотать» российские предложения по гарантиям безопасности.