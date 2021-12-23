Москва, 23 декабря 2021, 14:09 — REGNUM Не Россия размещает ракеты вблизи границ США, а Соединённые Штаты приближаются к границам с РФ. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что Москва чётко и ясно дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.
Российский лидер поинтересовался на счёт отношения США к тому, если бы России разместила на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США свои ракеты.