Москва, , 14:09 — REGNUM Не Россия размещает ракеты вблизи границ США, а Соединённые Штаты приближаются к границам с РФ. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава государства отметил, что Москва чётко и ясно дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

«Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже», — подчеркнул российский лидер.

«Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — задался вопрос Путин.

Российский лидер поинтересовался на счёт отношения США к тому, если бы России разместила на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США свои ракеты.

«А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? Ладно, все, затихло, никто не вспоминает про это, так, как сегодня вспоминают про Крым», — констатировал Путин.