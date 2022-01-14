Москва, 14 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Массовое бесплатное тестирование на коронавирус позволит быстрее прерывать цепочку заражений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Именно массовое тестирование позволяет быстро отделять больных от здоровых и прерывать цепочку заражений — опыт целого ряда стран говорит именно об этом. Но для того, чтобы тестирование стало массовым оно должно быть бесплатным», — считает Миронов.

По его убеждению, сейчас не время экономить на таких вещах, так как лечение заболевших обойдется государству гораздо дороже.

Парламентарий призвал Минздрав подключить частные лаборатории к тестированию за государственный счет, нарастить закупки экспресс-тестов и масштабировать их производство в России.

В ВОЗ сообщили, что штамм «Омикрон» представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний. В России ожидается волна заболеваемости этим штаммом.

Читайте также:Володин: законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения