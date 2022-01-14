Москва, , 11:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность представителям правительства РФ за понимание необходимости снять с рассмотрения законопроект о медицинских сертификатах в России.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения», — сообщил Володин в телеграм-канале.

По его словам, Совет Думы 17 января обсудит предложение правительства и «Единой России» отложить законопроект о QR-кодах для доработки.

«Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о введении QR-кодов в России вызвал общественный резонанс. Десятки тысяч обращений от граждан были получены депутатами и сенаторами. Люди сравнивали введение QR-кодов с сегрегацией и видели в этой мере фашизм.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность.