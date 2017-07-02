За первую неделю нового, 2022 года темпы заражения коронавирусом в России немного ослабли. Не исключено, что это результат снижения количества тестирований в новогодние и рождественские праздники.

Штамм «Омикрон» тем временем уже добрался до Сибири. Накануне, 6 января, два очага инфекции были выявлены в Иркутске: новый вирус подтвержден у двух детей из разных семей. Причем за границей заболевшие не были. Именно об этом предупреждал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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О других свойствах «Омикрона» известила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, при быстром росте температуры тела и исчезновении обоняния велика вероятность инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно.

Тем временем специалисты по-прежнему связывают ослабление эпидемиологической ситуации с вакцинацией. Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия закончится, если в течение полугода прививки получат 70% населения.

Подробности о борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

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