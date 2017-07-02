7 Января
 
9:27

В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 788 (+103 за минувшие сутки).