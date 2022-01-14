Брюссель, 14 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс в случае эскалации напряжённости вокруг Украины готов поддержать Киев, однако защищать страну от возможной «российской агрессии» не будет. Об этом в интервью итальянской газете la Repubblica заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Украина — очень ценный партнёр. Мы помогаем ей с её фундаментальным правом на самооборону. Мы оказываем поддержку — в частности, США, Великобритания и Турция — в предоставлении снаряжения и подготовке», — отметил глава НАТО.

При этом он напомнил, что Киев — не союзник НАТО, а «обязательство защищать всех союзников действует только для союзников».

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, и мы знаем, что сейчас Киев гораздо более способен защитить себя, чем в 2014 году. Его силы лучше обучены и лучше оснащены. Тогда, конечно, мы сделаем то, что необходимо для обеспечения нашего присутствия. Я говорю, что обязательство защищать и защищать союзников относится к союзникам. Для Украины мы заявили, что последствиями станут новые экономические санкции, и что мы будем оказывать нашу поддержку». — отметил Столтенберг.

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель научного отдела в Институте внешней политики (Швеция) Ян Халленберг заявил, что если руководство Российской Федерации всё же решится начать военную агрессию против Украины, то на помощь западному соседу России вряд ли придут США.

Он указал, что Украина не является членом НАТО, а гарантии защиты распространяются только на 30 членов альянса. Эксперт добавил, что президент США дал понять, что они не будут посылать американские войска, но Соединённые Штаты пообещали оказать военную помощь в виде материальных ресурсов.