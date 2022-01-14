Лондон, , 02:02 — REGNUM Вопрос возможного вступления Украины в НАТО обсуждался в ходе телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

НАТО И Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стороны выразили мнение, что Киев имеет право на членство в военном блоке. Джонсон также подтвердил полную поддержку НАТО и защиту альянса стороны Лондона. Кроме того, участники беседы заявили о важности жестких экономических санкций в отношении РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Йенс Столтенберг заявил, что украинской стороне нужно больше поддержки в вопросе вступления в НАТО, однако он не ответил на вопрос, заданный журналистами по поводу предоставления Киеву плана действий для членства в альянсе.

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