Москва, 14 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован штаммом коронавируса «Омикрон».

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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По его словам, те, кто привит «Спутником V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным «Омикроном», «и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела».

«Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «Омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что тест, сделанный им после поездки за рубеж, «показал очень высокие титры вируснетрализующих «Омикрон"-антител».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что появление нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» не требует модификации российской вакцины «Спутник V».

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