Москва, , 11:07 — REGNUM Появление нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» не требует модификации российской вакцины «Спутник V». Об этом 12 января заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav.gov.ru

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«Нет, остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», — подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» Гинцбург.

Руководитель центра также добавил, что в отличие от «Спутника V» мРНК-препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna нужно модифицировать под новую разновидность SARS-CoV-2.

По его словам, надёжность российского препарата против «Омикрона» доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что хорошей защитой от штамма коронавируса «Омикрон» является ревакцинация препаратом «Спутник Лайт». Ссылаясь на российско-итальянское исследование, в котором участвовали Центр им. Гамалеи и институт Спалланцани, он отметил, что «ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить» от штамма «Омикрон».