Москва, 13 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель переживает из-за места, на котором оказался Евросоюз в переговорах по общей безопасности. Он эмоционально и не очень вежливо реагирует на это, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 января в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

По его словам, «Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках» и его игнорирует Россия. Но ЕС сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности, и ему никто ничего не разрешит — все решения пойдут через НАТО.

США, добавил Лавров, сделали всё, чтобы именно НАТО воспринималось как опора безопасности, в том числе для ЕС. В этом Вашингтону помогла группа поддержки в НАТО и ЕС.

Читайте также: Боррель: ЕС внесет собственные предложения по безопасности в Европе