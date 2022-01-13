Москва, 13 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Североатлантический альянс на текущий момент совершенно недоговороспособен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 13 января в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

По его словам, Москва сейчас считает своим приоритетом переговоры по гарантиям безопасности с США. Это главный формат, и немножко — Россия — НАТО.

«НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность», — подчеркнул Лавров.

На перспективы дальнейших переговоров повлияет то, как США и НАТО воспримут предложения России по гарантиям безопасности, но и Вашингтон, и Брюссель, добавил министр, отвергают право Москвы добиваться нерасширения альянса.

Читайте также: Лавров: США пообещали письменный ответ по гарантиям безопасности