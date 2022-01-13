Ереван, 13 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Процесс вывода миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана стал темой для обсуждения в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 13 января сообщает пресс-службе правительства Армении.

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Глава Казахстана проинформировал армянского премьер-министра о процессе нормализации обстановки в республике.

«В данном контексте стороны обсудили завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и процесс вывода войск», — отмечается в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 января вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана по телефону обсудили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. В ходе разговора Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в Казахстане, предпринимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ.