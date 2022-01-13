Москва, , 13:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 13 января, заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Шойгу и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение дня президент примет министра обороны Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане. Это будет открыто, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России обсудил вопросы организации работы в приграничных районах РФ по части обеспечения безопасности и проблем инфраструктуры.

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