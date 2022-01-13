Москва, 13 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, максимум с конца декабря. Об этом следует из данных оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 10,7 млн и составило 10 723 305 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (5490) и Санкт-Петербурге (1839).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионам России поручено повысить показатели ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

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