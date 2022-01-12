Москва, , 12:08 — REGNUM Регионам России поручено повысить показатели ПЦР-тестирования населения на коронавирус. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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«Вчера на координационном совете мы детально рассматривали вопрос тестирования и председателем правительства было дано поручение всем регионам не только обеспечить нормативный уровень, но и превысить его», — сказала зампред правительства России.

Она напомнила, что раннее выявление заболевания позволяет предотвратить распространение инфекции, а также оказать своевременную медицинскую помощь и лечение.

«Готовится новое решение правительства о выделении средств о поставке новых тест-систем в регионы по 3,5 млн штук в месяц в первой половине 2022 года», — отметила Голикова.

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