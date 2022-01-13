Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Основные объекты инфраструктуры в казахстанской Алма-Ате, пострадавшие в результате массовых беспорядков, необходимо восстановить за восемь месяцев. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании оперативного штаба, сообщает 13 января телеканал «Хабар-24».

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Накануне в ходе совещания оперштаба в Алма-Ате первый вице-премьер правительства Роман Скляр сообщил президенту, что на восстановление разрушенных зданий потребуется восемь месяцев. Токаев поручил правительству страны и городским властям провести не только восстановление, но и сделать Алма-Ату ещё лучше.

«Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам заседания казахстанского оперативного штаба было заявлено, что именно решение президента направить в Алма-Ату дополнительные силы, включая контингент ОДКБ, позволило спасти город от террористов.

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