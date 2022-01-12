Алма-Ата, Казахстан, , 15:32 — REGNUM Направление в Алма-Ату по решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева дополнительных сил, включая контингент ОДКБ, позволило отбить город у террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам заседания оперативного штаба 12 января.

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Заседание оперштаба впервые прошло в Алма-Ате. Токаев, который родился и учился здесь, заявил, что восстановление города в самый короткий срок после массовых беспорядков — дело чести для него.

«Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр (аким) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев доложил президенту об активном восстановлении города.

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