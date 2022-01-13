Москва, 13 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Регионам России вместе с Министерством здравоохранения РФ следует подготовиться к оказанию медпомощи при распространении нового штамма коронавируса «Омикрон», а также увеличить объемы тестирования населения. Такие поручения по итогам прошедшего 11 января президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«Ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек, — подчеркнул Мишустин. — Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием».

Также премьер-министр поручил Минздраву и Минфину до 21 января внести в правительство проект решения о выделении на исследования вакцины против коронавируса 187,8 миллиона рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса.

Кроме того, в срок до 14 января Минздраву предстоит оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом.

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В свою очередь Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Также отмечается, что члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность новой волны коронавирусной инфекции в России. Он добавил, что в этой связи российские власти принимают меры по подготовке системы здравоохранения к борьбе с возможным ростом заболеваемости COVID-19.

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