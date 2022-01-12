Москва, , 13:42 — REGNUM В России ожидаются высокие показатели заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон», такова его специфика. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 января журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Он отметил, что предварительные данные указывают на более лёгкое течение болезни, вызванной новым штаммом. Из-за этого, вероятно, снизится нагрузка на систему здравоохранения, однако необходим изрядный задел прочности. Об этом шла речь на совещании президента с правительством.

«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма «Омикрона», — сказал Песков.

По его словам, пока нельзя сказать, понадобится ли локдаун или введение нерабочих дней с наступлением новой волны. Уверенно можно сказать только, что прививкой или повторной прививкой люди «сделают себе и своим близким добро».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на совещании с правительством заявил, что у России есть две недели до очередного подъёма заболеваемости, поэтому нужно мобилизовать медицинские учреждения и промышленность.

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