Москва, 13 января, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В четверг, 13 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

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В ночь на 14 января в Москве снег, местами метель. Температура воздуха −8… −6 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — западный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём и ночью ожидается в интервале −10… −5 °C.

В пятницу, 14 января, днём в столице ожидается −0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно, сильный (мокрый) снег, порывистый ветер, местами метель, снежные заносы, гололедица. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C.

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