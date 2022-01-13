Москва, , 02:51 — REGNUM Самое сильное с начала года похолодание, которое приведёт к появлению «алмазной пыли» в воздухе, ожидается 13 января в Москве. Об этом сообщил журналистам 12 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отпечатки рук. Мороз

Как уточнил метеоролог, температура воздуха в Москве упадёт до — 20 градусов, на юге Московской области ожидается −15…−20 градусов, на севере области будут морозы до −20…−25 градусов.

При таком аномальном холоде и высокой влажности в воздухе под утро могут наблюдаться мельчайшие ледяные кристаллы, которые специалисты называют «ледяными иглами» или «алмазной пылью», либо «осадками ясного неба». Появляются они в результате вымораживания водяного пара.

В свете Солнца или Луны ледяные кристаллы могут искриться как множество бриллиантов и стать причиной различных оптических явлений, вроде световых столбов или ложной Луны. Подобные оптические явления в европейской мифологии всегда предзнаменуют плохую погоду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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