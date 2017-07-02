Меньше недели осталось до Нового года, но жителям многих территорий в России и в мире не до подготовки к праздникам.

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне ухудшения погодных условий.

Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост: пролом на всю проезжую часть появился на путепроводе через Снеговую Падь. В Башкирии на трассе М5 «Урал» из-за сильнейшего снегопада застряли 33 машины. В Забайкалье на помощь в борьбе с обледеневшими после выхода грунтовых вод дорогами пришли военные. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

Тем временем жителям в Кубани предложили эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Абин. Речь идёт о Крымском районе Краснодарского края. Подробности о погодном апокалипсисе накануне Нового года — в трансляции ИА REGNUM.

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