Новосибирская область. В Венгерово во время сильного ветра упала районная ёлка, установленная в центре села. Накануне, 25 декабря, власти оперативно установили новую.
20 автомобилей застряли на трассе М5 в Самарской области
На федеральной трассе М5 в районе населенного пункта Первокоммунарский Самарской области из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост через Снеговую Падь. Причем, движение решили пока не закрывать. Сооружение сейчас обследуют специалисты.
Цитата канала «Вести FM».
Настощий снежный ад с трассы Уфа-Оренбург. Там из-за сильной метели столкнулись 15 машин.
Массовая авария произошла примерно на 50 километре шоссе. Один человек погиб. Цитата телеграм-канала Baza.
В Башкирии снегопад заметает дороги, сильный ветер валит дорожные знаки. Власти ограничили работу общественного транспорта.
На магистралях усилили патрули ГИБДД и поставили спецтехнику — настолько опасные сейчас условия. Тем временем 33 автомобиля застряли на трассе М-5 — ветер и снег не позволили им двигаться дальше.
Подтопления, оползни и сели возможны на Кубани из-за разгула стихии — МЧС.
До конца суток 26 декабря вероятность ЧС сохраняется в девяти районах и городах Краснодарского края — в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах, в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.
В Крымском районе миновала угроза масштабных подтоплений, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своём Telegram-канале.
В Крымском районе уровень воды в реке Абин ночью 26 декабря опустился ниже критической отметки. Разлива не случилось, жители в безопасности. По словам главы, обстановка на реке Адагум, где ещё около 00:40 ожидался неблагоприятный исход, стабилизировалась.
Спасатели совместно с сотрудниками администрации и казаками мониторят обстановку. Оперативные службы действуют в режиме повышенной готовности. Непогода задержится до конца суток, 26 декабря.
На трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии застряли 33 машины, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
Уточняется, что речь идет об участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Застряли легковые и грузовые автомобили. Рядом с АЗС организован кемпинг с горячим питанием.