Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Ковидные больницы Петербурга пока не нуждаются в дополнительных койках для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января сообщили в комитете по здравоохранению города.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от COVID-19 и мобилизации медицинских учреждений, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке пандемии.

Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, пока в Петербурге свободных коек достаточно.

«Дополнительное разворачивание не требуется», — пояснили в ведомстве добавив, что будут смотреть по темпам роста заболеваемости и госпитализации.

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В больницах Петербурга сегодня находится на лечении 5798 человек с COVID-19 и пневмонией. Для коронавирусных пациентов в Петербурге развёрнуто 8002 койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. За последние сутки госпитализация пациентов с ковидом выросла почти в полтора раза.