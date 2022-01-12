Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM За истекшие сутки в стационары Петербурга, занятые лечением коронавирусной инфекции, были госпитализированы 390 человек, что на 127 человек больше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 12 января в региональном оперштабе. Таким образом, за сутки госпитализация с ковидом выросла более чем на 48%.

COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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В больницах Петербурга сегодня находится на лечении 5798 человек с COVID-19 и пневмонией (+7 к уровню предыдущих суток). За 11 января были выписаны по выздоровлению 389 пациентов (+322). В реанимационных отделениях находятся 603 человека (-8), к аппаратам ИВЛ подключены 344 пациента (-10).

Для коронавирусных пациентов в Петербурге развёрнуто 8002 койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 45,65% от норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 21 446 человек (+381). На карантине находятся 1736 человек (+106), в обсерваторе «Балтиец» — 17 человек (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,04 ед. и сейчас составляет 1,13 ед. Этот параметр показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 11 января в Петербурге выявили 1659 новых случаев заражения (+147 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге умерли 55 человек (-11).

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