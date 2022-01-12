Москва, 12 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил тесное взаимодействие депутатов и органов прокуратуры по защите прав граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

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По словам Володина, только за 2021 год депутаты передали в органы прокуратуры более 15 тыс. обращений, полученных ими от граждан.

«Депутаты работают для защиты прав и свобод граждан, их интересов, в том числе опираясь на поддержку прокуроров, тех, кто работает в регионах, в центральном аппарате. И это очень важно. Спасибо вам за ваш труд, тяжелый, непростой. Мы всегда чувствуем ваше плечо, когда стоим на страже интересов граждан нашей страны», — сказал Володин в ходе торжественного заседания, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

Он также отметил укрепление диалога между парламентариями и органов прокуратуры.

«Мы чувствуем, что такой диалог укрепляется. Это очень важно, потому что депутаты представляют интересы людей, которые хотят видеть поддержку. И мы, со своей стороны, всегда этот диалог ценим. Без вас многие вопросы сложно было бы решить», — сказал Володин.

Он особо поблагодарил за такой подход Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, напомнив, что тот недавно принял участие в «правительственном часе» в Госдуме.

Володин поздравил всех сотрудников органов прокуратуры с юбилеем и вручил им почётные грамоты Государственной думы. Также он вручил Генпрокурору Краснову благодарность председателя Государственной думы.

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