Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 января поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава государства напомнил, что сегодня отмечается историческая дата — 300-летие образования российской прокуратуры.

«Поздравляю вас со столь знаменательной вехой, с профессиональным праздником», — заявил президент.

Он призвал сотрудников ведомства эффективнее использовать предоставленные им полномочия на всех этапах работы — от профилактики и выявления преступления до поддержания обвинения в суде.

«Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности. Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!» — сказал Путин.