«У нас первая рабочая встреча в таком составе в наступившем году. Праздники, слава богу, постепенно заканчиваются и, как мы видим, проходят ровно, спокойно. Но жизнь, как известно, продолжается. И на повестке дня у нас сегодня вопрос, который волнует миллионы наших граждан, — это вопрос газификации. Выступит Новак Александр Валентинович, я попросил бы еще и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку «Единая Россия» занималась с самого начала этими проблемами», — сказал Путин.
Путин заявил, что «Спутник V» может быть эффективнее других вакцин
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может работать эффективнее других вакцин, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит первое в наступившем году совещание с членами правительства Российской Федерации.
В преддверии празднования 300-летия прокуратуры генпрокурор РФ Игорь Краснов провел двухсторонние встречи с главами делегаций Монголии, Исламской Республики Иран, Белиза, Палестины, а также Боснии и Герцеговины, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 300-летнего юбилея прокуратуры России.
Вечером 12 января в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт.
Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19
Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом 12 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
В торжественных мероприятиях по случаю 300-летнего юбилея принимают участие более 45 делегаций прокуратур других стран.
Президент России Владимир Путин будет очно присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате.
Поздравление генерального прокурора России Игоря Краснова с Днем работника прокуратуры:
«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры.
12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра Первого была учреждена прокуратура России. Абсолютно новый для нашего Отечества институт.
Нельзя не отметить, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной державе на мировой арене. Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом неукоснительного исполнения его указов.
Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны.
У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие. Сегодня прежде всего хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял, — к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников.
Как не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом. И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне.
Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности.
Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности.
Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!»
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения работников органов и организаций прокуратуры в честь юбилея надзорного ведомства. С Днем работника прокуратуры России коллектив поздравил глава ведомства Игорь Краснов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня мы отмечаем по-настоящему масштабное событие не только для прокуроров, но и всей страны — юбилей ведомства, которое вот уже 300 лет стоит на страже закона. По традиции в свой профессиональный праздник мы не только вспоминаем славную историю прокуратуры, но и говорим о результатах надзорной деятельности, оказавших существенное влияние на обеспечение законности, прав граждан, интересов общества и государства. Каждый из вас внес ощутимый вклад в решение этих задач, подтверждение чему его оценка на самом высоком уровне — президентом России подписаны указы и распоряжения о награждении 92 наиболее отличившихся работников прокуратуры государственными наградами, 26 руководителям присвоены высшие классные чины».
Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию — твёрдо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству.
Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа. И конечно, важно жёстко пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.
Уверен, вы и впредь будете достойно решать ответственные задачи на благо народа России».
Президент поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает пресс-служба Кремля.