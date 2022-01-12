Астана, 12 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Казахстане продолжаются задержания участников массовых беспорядков. Так, в Алматинской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в Алматинской области были задержаны лица, у которых изъяты три единицы нарезного карабина и 11 пистолетов «Макарова», похищенные во время протестов и терактов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана 12 января.

Оружие

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Также у задержанных изъято магазины и патроны, АК-47 калибра 5,45 мм. Начато досудебное расследование.

Кроме того, в Жамбылской области задержан гражданин, у которого изъяты пять ружей, 110 патронов различного калибра и три магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина.

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Автомат «Калашникова» и нарезная винтовка «ТОЗ 18» обнаружены и изъяты в городе Тараз. Проводится проверка. В Кызылординской области задержан гражданин, у которого изъято похищенное во время штурма полицейских зданий помповое ружье Форт-500.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 января, сотрудники полиции Казахстана задержали 18-летнего жителя Алма-Атинской области, признавшегося в ограблении оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате и показавшего тайник с похищенным оружием. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.