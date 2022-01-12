Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM За последние 24 часа правоохранители Казахстана задержали в Алма-Ате около 1,7 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках. Об этом 12 января сообщает информационный центр комендатуры.

Задержание Ukr-online.com

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«Всего задержано 1 тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за сутки были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты.

«На пяти блок-постах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москву из Алма-Аты третьим самолетом военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено 86 граждан России.