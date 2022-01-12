Москва, 12 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают предложение президента РФ проиндексировать пенсии на уровень 8,6%, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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«Полностью поддерживаем предложение проиндексировать пенсии на уровень 8,6% — заложенный с 1 января 2022 года коэффициент 5,9% явно ниже уровня инфляции», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

При этом парламентарий обратил внимание на то, что объективно рост цен на продукты, лекарства, товары первой необходимости выше даже этих 8,6%.

Он также указал на то, что выполняется конституционная норма, согласно которой показатель индексации пенсий не может быть ниже уровня инфляции.

«Решение справедливое», — подчеркнул Нилов.

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%.

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