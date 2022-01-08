Москва, , 00:01 — REGNUM О необходимости начинать сначала пенсионную реформу заявил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Главная поправка должна быть — закрыть и реформы пенсионные признать, ну, как минимум, неудовлетворительными, а правильнее сказать, вредительскими», — заявил Нилов.

Потому что та пенсия, которую сегодня получают миллионы наших самых уважаемых, самых заслуженных людей труда, можно называть просто издевательскими, говорит он.

«Да, можно придумать любые формулы, баллы там, и прочие схемы, но это схемы, они ближе к наперсточным технологиям. Откуда выходили эти ученые мы не знаем, и знать не хотим, но продолжать вот так издеваться над нашими отцами, матерями недопустимо, да, еще пятерочку вот, значит, добавить им», — отметил парламентарий.

«Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать сначала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни», — добавил Нилов.