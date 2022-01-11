Москва, 11 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На заседании Совета Россия — НАТО, проведении которого намечено на 12 января в Брюсселе, российская сторона нацелена на достижение результатов по переговорам о гарантиях безопасности. Об этом 11 января в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», — сказала российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что работа над заключением соглашений о гарантиях безопасности продолжается, а прислушиваться к заявлениям некоторых представителей США об итогах прошедших в Женеве консультаций не стоит.

«Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье», — призвала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Российская сторона намерена добиваться от Североатлантического альянса предметной реакции на проект соглашения по гарантиям безопасности.

Напомним, Россия и Соединённые Штаты 9−10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО. При этом, как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, согласованной встречи в формате Совета Россия — НАТО нет, заседание будет неформальным. 13 января проекты о гарантиях безопасности будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.