Москва, , 10:42 — REGNUM Повестки предстоящей встречи Совета Россия — НАТО нет, это будет неформальное заседание. Об этом 11 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Это будет неформальное заседание, поскольку в Совете Россия — НАТО в результате недружественных действий НАТО на сегодняшний момент нет ни одного дипломатического представителя», — сказал он журналистам.

Он добавил, что точно так же нет никаких структур, «их работа заморожена, которые как раз и были предназначены для того, чтобы готовить такого рода заседание и в том числе вырабатывать повестку».

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. Уже прошли переговоры российской и американской делегаций в Женеве, посвященные гарантиям безопасности.

Читайте также: В США призвали Байдена усилить военное присутствие НАТО в Восточной Европе