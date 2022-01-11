Москва, 11 января 2022, 10:42 — REGNUM Повестки предстоящей встречи Совета Россия — НАТО нет, это будет неформальное заседание. Об этом 11 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он добавил, что точно так же нет никаких структур, «их работа заморожена, которые как раз и были предназначены для того, чтобы готовить такого рода заседание и в том числе вырабатывать повестку».
Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. Уже прошли переговоры российской и американской делегаций в Женеве, посвященные гарантиям безопасности.
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