Москва, 11 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Россия призывает Соединенные Штаты не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.

Kremlin.ru Флаги США и России

«Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет. От ответственности не надо уходить», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. По словам дипломата, делегация едет в Брюссель с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».

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