Москва, , 10:38 — REGNUM Российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. Об этом заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил 11 января журналистам.

Александр Грушко Council.gov.ru

По словам Грушко, который представит российскую сторону на заседании Совета 12 января в Брюсселе, делегация едет туда с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».

Он добавил, что НАТО годами замалчивало трудности, а позицию Москвы выставляло несущественной. Заявлялось, что Россия не доверяет «миролюбивому» характеру альянса.

«Всему приходит своё время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, заседанию Совета Россия — НАТО, намеченному на 12 января, предшествовали российско-американские консультации в Женеве по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Позже в Вене пройдут консультации на площадке ОБСЕ.

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