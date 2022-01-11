Москва, 11 января 2022, 10:38 — REGNUM Российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. Об этом заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил 11 января журналистам.
По словам Грушко, который представит российскую сторону на заседании Совета 12 января в Брюсселе, делегация едет туда с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».
Он добавил, что НАТО годами замалчивало трудности, а позицию Москвы выставляло несущественной. Заявлялось, что Россия не доверяет «миролюбивому» характеру альянса.
«Всему приходит своё время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», — сказал Грушко.
Как сообщало ИА REGNUM, заседанию Совета Россия — НАТО, намеченному на 12 января, предшествовали российско-американские консультации в Женеве по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Позже в Вене пройдут консультации на площадке ОБСЕ.
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